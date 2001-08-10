Женский хоккейный клуб "Сахалин" одержал три гостевые победы в Челябинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Женская хоккейная команда "Сахалин" завершила третью гостевую серию в сезоне блестяще. Сахалинки впервые в текущем чемпионате одержали три победы подряд в матчах против челябинских "Белых Медведиц".
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, команда провела три игры в Челябинске с 4 по 7 декабря. В первом матче "Сахалин" уверенно победил со счетом 2:5, во второй встрече одержал победу 1:3. Самым напряженным стал третий поединок, где сахалинкам удалось вырвать победу в овертайме со счетом 2:3 благодаря шайбе Нины Пироговой.
"Эти победы дают команде уверенность и ощущение стабильности. Девчонки не жалели себя, ложились под шайбы, бились до конца", - поделилась эмоциями автор победного гола в овертайме Нина Пирогова. Главный тренер "Сахалина" Валерий Белов отметил, что команда довольна максимальным набором очков на выезде, несмотря на плотный график с утренними матчами.
Три победы позволили "Сахалину" подняться на четвертое место в турнирной таблице. Сейчас хоккеисток ждет короткий отдых, после которого 17 декабря их ждет серьезная проверка - выездной матч против одного из лидеров чемпионата, уфимской "Агидели".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 10:34 Сегодня В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
- 15:06 Вчера Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Вчера Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?