Женский хоккейный клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женская хоккейная команда "Сахалин" завершила третью гостевую серию в сезоне блестяще. Сахалинки впервые в текущем чемпионате одержали три победы подряд в матчах против челябинских "Белых Медведиц".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, команда провела три игры в Челябинске с 4 по 7 декабря. В первом матче "Сахалин" уверенно победил со счетом 2:5, во второй встрече одержал победу 1:3. Самым напряженным стал третий поединок, где сахалинкам удалось вырвать победу в овертайме со счетом 2:3 благодаря шайбе Нины Пироговой.

"Эти победы дают команде уверенность и ощущение стабильности. Девчонки не жалели себя, ложились под шайбы, бились до конца", - поделилась эмоциями автор победного гола в овертайме Нина Пирогова. Главный тренер "Сахалина" Валерий Белов отметил, что команда довольна максимальным набором очков на выезде, несмотря на плотный график с утренними матчами.

Три победы позволили "Сахалину" подняться на четвертое место в турнирной таблице. Сейчас хоккеисток ждет короткий отдых, после которого 17 декабря их ждет серьезная проверка - выездной матч против одного из лидеров чемпионата, уфимской "Агидели".