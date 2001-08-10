Тихоокеанское
Огнеборцы Углегорского отряда ликвидировали пожар в бытовке в Шахтёрса
13:40, | Новости спорта Сахалина и Курил

Евгений Сон завоевал второе место на каратэ-турнире в Малайзии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник сахалинской спортивной школы восточных видов единоборств Евгений Сон стал серебряным призёром престижного международного турнира по каратэ в Малайзии. Соревнования серии Karate 1 – Series A прошли в Куала-Лумпуре и собрали более 900 спортсменов из 76 стран мира.

В составе сборной России на турнире выступили спортсмены-инструкторы регионального Центра спортивной подготовки Евгений Сон и Ахмед Ахмедов. Атлеты соревновались в одной из самых конкурентных весовых категорий - до 67 кг, где за медали боролись 81 каратист.

Евгений Сон провёл шесть успешных поединков и вышел в финал турнира, где встретился со спортсменом из Новосибирска, серебряным призером чемпионата Европы Юриком Оганнисяном. В решающем бою сахалинский спортсмен уступил своему соотечественнику со счетом 3:1 по решению судей, завоевав серебряную медаль.

Ахмед Ахмедов также показал достойный результат, заняв пятое место в своей весовой категории после четырёх напряжённых поединков.

Тренерами спортсменов являются Леонид Ким, Расул Керимов и Ихтибар Ахмедов.

