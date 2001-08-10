В Сахалинской области прошел шахматный турнир "Ход Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии 80-летия Великой Победы региональное отделение партии "Единая Россия" организовало патриотическую акцию "Ход Победы" в Южно-Сахалинске.
В рамках мероприятия на площадке Штаба общественной поддержки состоялся шахматный турнир, объединивший любителей интеллектуальной игры и тех, кто чтит память героев Великой Отечественной войны.
Участие в турнире приняли более 30 человек: военнослужащие зенитного ракетного и радиотехнического полков, общественные деятели, депутаты, активисты "Молодой Гвардии" и сторонники партии. Соревнование стало не только испытанием шахматного мастерства, но и данью уважения подвигу советского народа.
Торжественное открытие турнира началось с приветственного слова руководителя Штаба общественной поддержки "Единой России" Дениса Раздобреева.
- Шахматы - это не просто игра, а глубокий диалог между поколениями, - отметил Денис Владимирович. - Каждая партия, как жизнь, требует стратегии, терпения и уважения к противнику. Так и наша история учит нас помнить прошлое, чтобы уверенно идти в будущее.
Участники продемонстрировали яркие партии, нестандартные решения и высокий уровень игры. Мероприятие объединило людей разных возрастов и профессий, напомнив о важности сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи.
Акция "Ход Победы" стала частью всероссийской программы мероприятий, посвященных юбилею Победы, и получила положительные отзывы от жителей региона.
Партия "Единая Россия" продолжает реализацию проектов, направленных на развитие культуры, образования и патриотического воспитания молодежи.
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