Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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Сахалинские чир-спортсменки определили сильнейших в "двойках"
12:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на забег "Анивское кольцо-2024" и велогонку "Ловецкий перевал"

Сахалинцев приглашают на забег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на традиционный забег по шоссе «Анивское кольцо» и массовую велогонку «Ловецкий перевал» среди взрослых и детей в возрасте от 11 лет. Мероприятия пройдут 12 октября на 6 километре автодороги с. Огоньки - г. Невельск, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Любителей бега ждут дистанции 10, 21,1 и 42,2 км. Для велогонщиков подготовили общий старт по маршруту в 5 км с подъемом в 600 м.

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