12:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на забег "Анивское кольцо-2024" и велогонку "Ловецкий перевал"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовала регистрация на традиционный забег по шоссе «Анивское кольцо» и массовую велогонку «Ловецкий перевал» среди взрослых и детей в возрасте от 11 лет. Мероприятия пройдут 12 октября на 6 километре автодороги с. Огоньки - г. Невельск, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Любителей бега ждут дистанции 10, 21,1 и 42,2 км. Для велогонщиков подготовили общий старт по маршруту в 5 км с подъемом в 600 м.
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