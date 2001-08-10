Сахалинцев приглашают на забег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на традиционный забег по шоссе «Анивское кольцо» и массовую велогонку «Ловецкий перевал» среди взрослых и детей в возрасте от 11 лет. Мероприятия пройдут 12 октября на 6 километре автодороги с. Огоньки - г. Невельск, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Любителей бега ждут дистанции 10, 21,1 и 42,2 км. Для велогонщиков подготовили общий старт по маршруту в 5 км с подъемом в 600 м.