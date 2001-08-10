Волейбольная команда ПСК "Сахалин" стала бронзовым призёром Кубка Сибири и Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Омске завершился Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу. В соревнованиях принимало участие 5 команд - «Омичка» из Омска, «Енисей» из Красноярска, «Динамо-Владивосток» из Владивостока, «Амурские Тигрицы» из Хабаровска и «Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Начала островная команда с поражения со счетом 3:0 от хозяев площадки, команды «Омичка», которая в этом сезоне будет выступать в Суперлиге. Первое дальневосточное дерби в Омске против «Амурских Тигриц» завершилось уверенной победой со счетом 3:2 в пользу «Сахалина». Третьим соперником была снова команда Суперлиги, красноярский «Енисей», которая одержала победу со счетом 3:0. Во втором дальневосточном дерби и заключительном матче Кубка против команды «Динамо-Владивосток» со счетом 3:0 сильнейшими оказались представители островного региона.
- Сегодня мы показали свою лучшую игру и очень рады, что матч завершился в нашу пользу. Этот матч был очень ярким в эмоциональном плане. Мы усложнили подачу, заставили соперника ошибаться и хорошо проявили себя в атаке. Сегодня молодцы все! Эти игры показали, что периодами мы немного не сыграны и над этим серьезно будем работать в дальнейшем, но от игры к игре мы прибавляем и лучше чувствуем друг друга! Хочется выразить огромную благодарность нашим болельщикам, как на трибунах, так и по ту сторону экрана! Вы добавляете нам сил, спасибо Вам большое! – подвела итоги капитан «Сахалина» Анастасия Гергерт.
По итогам соревнований «Сахалин» занимает 3 место и середину турнирной таблицы. На первом месте идет «Омичка», затем «Енисей», замыкают таблицу «Динамо-Владивосток» и «Амурские Тигрицы».
Также организаторы соревнований учредили номинации для лучших игроков турнира. Лучшим принимающим Кубка Сибири и Дальнего Востока признана доигровщик волейбольной команды ПСК «Сахалин» Кира Иванова.
- Это блистательный успех для нас, так как мы полностью обновили команду. А создать новую команду - это длительный и сложный процесс. Взаимодействие игроков требует времени, но всё, что зависит от тренерского штаба, мы сделаем! Главное, чтобы у девочек было большое желание, упорство, работоспособность и характер! И пусть эти медали станут хорошим стартом для новых достижений! - рассказал главный тренер команды Олег Ляпугин.
Следующим испытание для островных волейболисток станет Кубок России, который стартует 4 сентября в Екатеринбурге. Там подопечные Олега Ляпугина вновь встретятся с командами «Омичка» и «Амурские Тигрицы», а так же с московским «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-2-УРГЭУ». После команда начнет выступать в Чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «А». Первый домашний тур состоится с 4 по 9 октября.
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