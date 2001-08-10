Сахалинцев ждут на соревнованиях по баскетбольному многоборью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открыт прием заявок на участие в турнире по баскетбольному многоборью (фиджитал баскетбол), который пройдет 20 июля в рамках Х юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В соревнованиях могут принять участие команды юношей и девушек, в том числе смешанные, в возрасте от 12 до 15 лет. Для этого необходимо заполнить предварительную заявку и предоставить в день проведения фестиваля ее оригинал вместе со справкой-допуском от врача.
В турнире примут участие 12 команд. Предварительные заявки принимаются до 17 июля.
Соревнования пройдут в спортивной зоне фестиваля на аэродроме Пушистый. Начало в 11:30.
Все интересующие вопросы можно задать в телеграм-канале региональной федерации баскетбола.
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