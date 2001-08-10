Тихоокеанское
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09:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Президентские спортивные игры стартовали в Поронайске

Президентские спортивные игры стартовали в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске состоялось открытие муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
 
В состязаниях принимают участие команды учащихся 7-8 классов школ №1, 2,7, 8 школ села Леонидово и села Восток.
 
Спортсменам предстоит проявить себя в волейболе, настольном теннисе, футболе, баскетболе, легкоатлетическом многоборье и эстафете.
 
Команда-победитель муниципального этапа игр представит Поронайский район на региональных соренованиях

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