Сахалинцы завоевали 13 медалей дальневосточных соревнований по джиу-джитсу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями 13 наград Дальневосточных игр боевых искусств и турнира по джиу-джитсу в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В рамках игр прошли соревнования по джиу-джитсу, в которых приняли участие восемь сахалинских ребят в возрасте от 6 до 13 лет.

По итогам состязаний в разделе gi (борьба в кимоно) золотые медали взяли Илья Слепенчук, Сергей Кульпин и Данил Акантьев. Серебряную награду заработал Артём Ведров, бронзовую – Владислав Щеглов.

В разделе no gi (без кимоно) награду высшей пробы заработал Артём Ведров. Вторые места заняли Илья Слепенчук, Данил Акантьев и Степан Лысенко.

На турнире Дальнего Востока по джиу-джитсу среди мужчин старше 18 лет Алексей Калинин завоевал серебряные медали в разделах gi и no gi. Александр Соколюк стал вторым в разделе no gi и третьем – в gi.