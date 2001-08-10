В Южно-Сахалинске проходит чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В универсальном зале учебно-тренировочного центра «Восток» стартовал финал чемпионата дальневосточного федерального округа по «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций сезона 2023-2024. Сахалинская область принимает соревнования такого уровня впервые, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

Двадцать команд из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краёв, республик Саха (Якутия) и Бурятии, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей в течение четырёх дней будут бороться за звание сильнейших.

- Спасибо министерству спорта и центру спортивной подготовки Сахалинской области за возможность проводить чемпионат такого уровня в нашем регионе. Мы болеем за наших ребят и надеемся, что они попадут в финал и сразятся за путёвки на всероссийский этап, который пройдёт с 12 по 20 апреля в Саратове, где за медали будут бороться 20 команд со всей России, - рассказал председатель сахалинской федерации баскетбола Антон Лазарев.

Медали турнира оспаривают ребята 2006-2011 годов рождения. Честь островного региона на турнире отстаивают команды юношей южно-сахалинской школы № 6 и девушек долинской СОШ № 2.

Чемпионат продлится с 14 по 17 марта. Самым зрелищным днём станет заключительный. Здесь пройдут финальные матчи за первое и второе места среди девушек (в 13:30) и среди юношей (в 16:15), а также розыгрыш подарков среди зрителей, шоу летающих баскетболистов и товарищеский матч олимпийских звёзд по баскетболу. Церемония награждения состоится в 18:00.