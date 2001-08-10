В Южно-Сахалинске проходит чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В универсальном зале учебно-тренировочного центра «Восток» стартовал финал чемпионата дальневосточного федерального округа по «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций сезона 2023-2024. Сахалинская область принимает соревнования такого уровня впервые, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.
Двадцать команд из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краёв, республик Саха (Якутия) и Бурятии, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей в течение четырёх дней будут бороться за звание сильнейших.
- Спасибо министерству спорта и центру спортивной подготовки Сахалинской области за возможность проводить чемпионат такого уровня в нашем регионе. Мы болеем за наших ребят и надеемся, что они попадут в финал и сразятся за путёвки на всероссийский этап, который пройдёт с 12 по 20 апреля в Саратове, где за медали будут бороться 20 команд со всей России, - рассказал председатель сахалинской федерации баскетбола Антон Лазарев.
Медали турнира оспаривают ребята 2006-2011 годов рождения. Честь островного региона на турнире отстаивают команды юношей южно-сахалинской школы № 6 и девушек долинской СОШ № 2.
Чемпионат продлится с 14 по 17 марта. Самым зрелищным днём станет заключительный. Здесь пройдут финальные матчи за первое и второе места среди девушек (в 13:30) и среди юношей (в 16:15), а также розыгрыш подарков среди зрителей, шоу летающих баскетболистов и товарищеский матч олимпийских звёзд по баскетболу. Церемония награждения состоится в 18:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
15:15 11 Марта В марте врачи мобильных бригад охватят все районы Сахалинской области
12:01 11 Марта Экономия, тепло, комфорт: южносахалинцы оценивают преимущества газификации
10:55 11 Марта Хроматограф для изучения "дыхания моря" появился в лаборатории СахГУ
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
Выбор редакции
- 16:48 Вчера Родители школьников Южно-Сахалинска попробовали сдать ЕГЭ
- 11:25 13 Марта За несвоевременное оформление документов на партию живых крабов предприятию из Сахалинской области грозит штраф
- 10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
- 15:15 11 Марта В марте врачи мобильных бригад охватят все районы Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?