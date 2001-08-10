Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодное мероприятие, одним из организаторов которого является МАУ "Спортивный город", состоится в воскресенье, 27 августа, на средней станции СТК "Горный воздух". Регистрация и запись для участия не нужны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Время проведения - с 10.30 до 12.30.

Марафон, который в этом году пройдет в Южно-Сахалинске в пятый раз, не носит соревновательный характер. Каждый желающий может проверить степень своей физической подготовки, выполняя простое упражнение - приседание.

Организаторы предложат выполнить задание в течение одного часа темпом 1 повторение в 3 секунды, подготовленным физкультурникам можно будет использовать самостоятельно дополнительные отягощения (диск от штанги, рюкзак, утяжелительный жилет и другой любой дополнительный вес). Можно будет произвольно делать остановки для отдыха.

Перед началом марафона участников ждёт выступление ансамбля современной народной песни "Русский Терем", а также разминка.

Также пройдет лотерея с ценными призами и подарками от партнёров, спонсоров и организаторов, будет работать зона витаминных и энергетических напитков.