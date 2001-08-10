Посетители фитнес-центра "Восток" на Сахалине могут получить налоговый вычет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для получения налогового вычета нужно, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, соответствовала ряду критериев и была включена в специальный перечень. Ознакомиться с ним можно по ссылке, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Плательщики НДФЛ могут возместить свои расходы за занятия физической культурой и спортом. Наш фитнес-центр соответствует всем требованиям и входит в перечень организаций, поэтому посетители могут воспользоваться такой услугой. Для подтверждения расходов им потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг, который можно получить у администратора при оформлении абонемента, - отметил начальник отдела организации работы спортивно-оздоровительного комплекса "Восток" Александр Блинов.
Площадь фитнес-центра "Восток" - более 500 квадратных метров, включает в себя четыре зала: для занятия на TRX-тренажерах, зона для групповых тренировок и два тренажерных зала (большой и малый). В большом зале есть зона силовых, функциональных и кардиотренировок, оборудованная умными тренажерами последнего поколения марки Technogym. Посетители могут также выбрать персональные занятия с тренером или групповые - степ-аэробика, силовой функциональный тренинг и «body sculpt».
Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно будет получить вычет составляет 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15 600 рублей. Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Подать заявку можно также за расходы на детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет.
- Пришел сюда чтобы поправить свою форму. Тренер подготовил мне индивидуальную программу. За два месяца занятий я уже вижу прогресс, - рассказал ученик старших классов Михаил. - Здесь мне понравились условия, новые тренажеры и квалифицированный тренерский состав.
Для владельцев Карты сахалинца предусмотрены специальные абонементы и тарифы, так цена на абонемент «Сахалинское здоровье» за месяц - 2500 рублей (07.00 до 23.00). Ознакомиться с полным перечнем услуг и ценами фитнес-центра можно по ссылке.
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