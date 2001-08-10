Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области вместе с коллегами из подразделения применения беспилотников ЦИТСиЗИ задокументировали и пресекли незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Нелегальный промысел организовал 42-летний житель Холмского района. Его супруга ранее заключила с Агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области договор купли-продажи насаждений для строительства индивидуального жилья на собственном участке. Но мужчина решил использовать выделенный надел в районе села Пятиречье в криминальных целях.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, с июля прошлого года по июль 2026 года фигурант вместе с неустановленными соучастниками незаконно спилил деревья объёмом не менее 35,7 кубических метра. Древесину он перевозил на своём грузовике на заброшенную лесопилку, где обрабатывал кругляк и продавал местным жителям и дачникам готовые пиломатериалы и дрова. Жена о преступной деятельности супруга не знала.

Противоправные действия злоумышленника зафиксировала камера служебного БПЛА. «Чёрного» лесоруба задержали по месту жительства. У него изъяли транспортное средство и другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия. Общий ущерб лесному фонду России составил почти полмиллиона рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Холмскому городскому округу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают соучастников.