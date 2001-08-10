Сахалинец украл у доверившегося товарища более 300 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Тымовский» завершил расследование уголовного дела против 44-летнего жителя села Воскресеновка. Мужчину обвиняют в хищении денег с банковского счёта товарища.

В ходе предварительного следствия установили, что фигурант получил от близкого друга, уехавшего за пределы Сахалинской области, на хранение банковскую карту. По просьбе владельца он установил на свой телефон мобильное приложение и привязал к нему платёжное средство приятеля. Совершать какие-либо действия с финансами на счёте знакомого он мог исключительно по поручению владельца.

Однако мужчина соблазнился лёгкой наживой. Когда на карту поступили первые 17 909 рублей, обвиняемый, пренебрегая доверием друга, перевёл их на свой счёт и потратил на личные нужды. Спустя некоторое время он решил ещё раз обогатиться за счёт знакомого. На этот раз на карту поступило 2,1 млн рублей. Злоумышленник осуществил 13 транзакций по переводу денег – шесть операций прошли успешно, мужчина похитил 300 тысяч рублей. Ещё семь попыток перевода на общую сумму 1 195 000 рублей заблокировала служба безопасности банка.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ, завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.