Сахалинец украл у доверившегося товарища более 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России «Тымовский» завершил расследование уголовного дела против 44-летнего жителя села Воскресеновка. Мужчину обвиняют в хищении денег с банковского счёта товарища.
В ходе предварительного следствия установили, что фигурант получил от близкого друга, уехавшего за пределы Сахалинской области, на хранение банковскую карту. По просьбе владельца он установил на свой телефон мобильное приложение и привязал к нему платёжное средство приятеля. Совершать какие-либо действия с финансами на счёте знакомого он мог исключительно по поручению владельца.
Однако мужчина соблазнился лёгкой наживой. Когда на карту поступили первые 17 909 рублей, обвиняемый, пренебрегая доверием друга, перевёл их на свой счёт и потратил на личные нужды. Спустя некоторое время он решил ещё раз обогатиться за счёт знакомого. На этот раз на карту поступило 2,1 млн рублей. Злоумышленник осуществил 13 транзакций по переводу денег – шесть операций прошли успешно, мужчина похитил 300 тысяч рублей. Ещё семь попыток перевода на общую сумму 1 195 000 рублей заблокировала служба безопасности банка.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ, завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
17:37 8 Октября Музей книги Чехова приглашает на выставку "Северный рай"
09:18 9 Октября Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей
11:40 7 Октября Выставка "Кочующий музей: мотивы Севера" откроется в Южно-Сахалинске
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Выбор редакции
- 12:20 Вчера Сахалинские студентки техникума сервиса изучили семь танцевальных стилей
- 09:18 9 Октября Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей
- 17:37 8 Октября Музей книги Чехова приглашает на выставку "Северный рай"
- 11:40 7 Октября Выставка "Кочующий музей: мотивы Севера" откроется в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?