Курильчанин нашел куст конопли и хранил у себя, пока его не задержали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Курильского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

В ходе предварительного расследования установили, что в августе 2026 года обвиняемый, находясь на территории домовладения, обнаружил куст дикорастущего наркосодержащего растения рода конопля. Он принёс его по месту жительства и хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело направили в Курильский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение этого преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.