Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2026
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11:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в канаве на улице Степной в Углегорске

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в канаве на улице Степной в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 63-летнего мужчины в водоотводной канаве на улице Степной в Углегорске.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружили. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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