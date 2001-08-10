На трассе Корсаков - Новиково пьяный водитель съехал с дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 октября 2026 года в 18:30 в районе 63-го километра плюс 361 метр автодороги «Корсаков – Новиково» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с проезжей части.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения запрещено и влечёт ответственность.