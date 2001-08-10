Суд конфисковал более 4,5 млн рублей у холмчанина за незаконное хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области вступил в законную силу приговор в отношении жителя города Холмска, признанного виновным в незаконном обороте наркотических средств. Судебные разбирательства по данному делу длились несколько месяцев и прошли несколько инстанций.
Холмский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, а именно в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Первоначально, 4 апреля 2025 года, суд принял решение о прекращении уголовного дела, освободив подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. При этом конфискация имущества применена не была.
Однако государственный обвинитель не согласился с данным решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции. В апелляционном представлении прокурор указал на несправедливость назначенного наказания и на существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные судом первой инстанции. Сахалинский областной суд признал доводы апелляции обоснованными, отменил первоначальное решение и направил дело на новое рассмотрение в ином составе судей.
В ходе повторного разбирательства, которое завершилось 4 февраля 2026 года, Холмский городской суд вынес обвинительный приговор. Как было установлено судом, в середине октября 2024 года подсудимый через мобильный телефон договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства для личного употребления. Мужчина прибыл к указанному тайнику на принадлежащем ему автомобиле марки «Lexus RX350», обнаружил сверток с наркотиками, положил его в сумку и вернулся в Холмск. Там он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, и в ходе личного досмотра сверток с наркотическим средством был изъят.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и наличие смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства мобильный телефон, принадлежащий осужденному, а также денежные средства в сумме свыше 4,5 миллиона рублей, которые пошли в счет стоимости автомобиля «Lexus RX350», так как машина была продана осужденным.
Не согласившись с вынесенным приговором и конфискацией имущества, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры, суд второй инстанции, заслушав мнение участвующего в деле прокурора, который настаивал на законности принятого решения, оставил приговор без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Таким образом, решение о конфискации вступило в законную силу.
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