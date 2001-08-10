63-летний житель Корсакова украл смартфон из забытого рюкзака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Корсакова установили подозреваемого в краже сотового телефона. Им оказался 63-летний местный житель. Мужчина прогуливался по улицам города и заметил рюкзак, оставленный на скамейке. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник сел на скамейку, открыл рюкзак и начал его осматривать.

Обнаружив внутри ценный предмет – сотовый телефон, подозреваемый забрал гаджет с собой. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска злоумышленника задержали в короткие сроки. Полицейские изъяли всё похищенное имущество и вернули его законной владелице. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.