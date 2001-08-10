Житель Южно-Сахалинска продал в ломбард телефон гостя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 57-летнего местного жителя. Полиция обвиняет мужчину в краже сотового телефона у знакомого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как установили следователи, 1 марта 2026 года к обвиняемому в гости пришли знакомые, с которыми он распивал спиртные напитки. На следующий день после пробуждения мужчина обнаружил, что один из гостей оставил свой сотовый телефон на подоконнике. Злоумышленник решил незаконно завладеть чужим имуществом – он забрал гаджет и направился в ближайший ломбард. По дороге мужчина выбросил чехол и сим-карту. В ломбарде он получил за похищенный телефон 1500 рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, потерпевший оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину. Судебное заседание назначено в одном из районных судов Южно-Сахалинска.