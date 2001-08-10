В Южно-Сахалинске двое детей получили ожоги в подвале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 64-летней местной жительницы. Органы следствия обвиняют женщину по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уголовное дело уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
В ходе расследования установили, что с 27 декабря 2024 года по 7 февраля 2026 года обвиняемая работала инженером в одной из управляющих компаний областного центра. В этот период она не обеспечила гидроизоляцию ввода труб теплоснабжения в дом № 12 по улице Тихоокеанской.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, 7 февраля 2026 года в подвальном помещении этого жилого дома произошёл прорыв трубы с горячей водой. Из-за отсутствия герметизации ввода вода попала в подвал, где в тот момент находились двое несовершеннолетних. Дети получили ожоги ног – врачи квалифицировали повреждения как вред здоровью лёгкой и средней тяжести.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области расследовал уголовное дело при надзорном сопровождении городской прокуратуры. За совершение этого преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Судебное заседание назначено в Южно-Сахалинском городском суде.
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