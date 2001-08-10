Жительница Анивского района задолжала более 2 миллионов рублей алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес приговор в отношении жительницы района, признав ее виновной по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей в нарушение решения суда, если это деяние совершено неоднократно.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина без уважительных причин не перечисляла денежные средства на содержание троих несовершеннолетних детей, которые были назначены ей по решению суда. Общая сумма образовавшейся задолженности превысила 2 миллиона рублей. При этом ранее осужденная уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Приговор уже вступил в законную силу.