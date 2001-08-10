Двое южносахалинцев украли одежду из торгового центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении кражи.
Как установили сотрудники полиции, 30 августа 2025 года один из обвиняемых предложил своему сообщнику похитить товар из магазина одежды с целью последующей перепродажи. Злоумышленники согласовали время и дату, после чего прибыли в один из торговых центров Южно-Сахалинска и начали осматриваться в выбранном магазине. Отобрав несколько вещей, мужчины прошли в примерочную кабину, где сложили похищенный товар в рюкзак, который находился при них. Покинув торговую точку, фигуранты сбыли украденные вещи неизвестному лицу.
Общая сумма причиненного магазину ущерба составила 13 080 рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Действия обвиняемых квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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