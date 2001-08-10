Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2026
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14:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Анивы предстанет перед судом за кражу телефона

Житель Анивы предстанет перед судом за кражу телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России «Анивский» окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, который уже имеет судимость. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 16 мая 2026 года. Выходя из аптечного учреждения, обвиняемый обратил внимание на мобильный телефон, лежавший на крыльце магазина. Убедившись, что поблизости никого нет и владелец устройства отсутствует, фигурант забрал находку себе и положил в карман куртки. Впоследствии похищенный гаджет злоумышленник не вернул, а оставил для личного использования.

Причиненный собственнику ущерб оценен в 20 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

 

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