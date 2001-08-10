Житель Анивы предстанет перед судом за кражу телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России «Анивский» окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, который уже имеет судимость. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 16 мая 2026 года. Выходя из аптечного учреждения, обвиняемый обратил внимание на мобильный телефон, лежавший на крыльце магазина. Убедившись, что поблизости никого нет и владелец устройства отсутствует, фигурант забрал находку себе и положил в карман куртки. Впоследствии похищенный гаджет злоумышленник не вернул, а оставил для личного использования.

Причиненный собственнику ущерб оценен в 20 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.