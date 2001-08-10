Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2026
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11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье дворовой пес убил двухлетнего ребенка

В Приморье дворовой пес убил двухлетнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела, связанного с гибелью двухлетнего ребенка. Дело возбуждено в отношении 41-летней матери мальчика, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, трагедия произошла 1 июня 2026 года во дворе частного дома в поселке Барано-Оренбургское. Мальчик, оставшись без присмотра матери, вышел на придомовую территорию. Там находилась сторожевая собака, принадлежащая семье, на привязи. Животное напало на ребенка, нанеся ему травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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