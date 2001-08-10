На Камчатке медсестра обокрала умершую пациентку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура краевой столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже золотого браслета у умершей пациентки, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на краевую прокуратуру.

В мае 2026 года сестра-хозяйка одной из городских больниц увидела на полу палаты реанимационного отделения золотой браслет, принадлежавший умершей женщине. Находку она положила в карман, а позже попросила прохожего сдать украшение в ломбард, заплатив ему 5 тысяч рублей.

Женщине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Свою вину она признала и пояснила, что совершила преступление из-за долгов. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА «Кам 24», с заявлением о краже в правоохранительные органы обратился 51-летний мужчина. Он сказал, что у его умершей матери украли ювелирное изделие. Первоначальная сумма причиненного ущерба составляла 185 тысяч рублей, который медик пообещала возместить в полном объеме.