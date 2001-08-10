На Сахалине двум разбойникам и вымогателям дали длительные сроки заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской суд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в незаконном проникновении в жилище и разбое в крупном размере. Судебная коллегия оставила это решение без изменений, отклонив апелляционные жалобы защиты. Преступления, согласно материалам дела, мужчины совершили в августе 2025 года в селе Тунгор Охинского района.

Нападавшие действовали группой лиц – они применили насилие к потерпевшему, проникли в его квартиру и потребовали 1 миллион рублей. Злоумышленники угрожали выбросить хозяина жилища из окна четвёртого этажа многоквартирного дома. Испугавшись расправы, потерпевший согласился перевести требуемую сумму, но банковские лимиты позволили перечислить на счёт одного из нападавших только 50 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, осуждённые не признали свою вину, однако государственный обвинитель представил суду достаточную совокупность доказательств, подтверждающих их причастность к преступлениям. Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – 9 лет 6 месяцев. Оба мужчины будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Защита осуждённых обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Суд второй инстанции заслушал мнение участвующего прокурора, который настаивал на законности принятого решения. Апелляционный суд оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты – без удовлетворения.