Дело сахалинцев, незаконно выловивших 7000 трепангов направлено в суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов – Корсаковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх жителей региона. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, мужчин обвиняют по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Размер причинённого ущерба превысил 9 миллионов рублей.
По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемые вышли на моторных лодках с водолазным оборудованием на особо охраняемую природную территорию – акваторию озера в природном парке «Лагуна Буссе». Там они незаконно добыли более 7 тысяч экземпляров дальневосточного трепанга. Преступную деятельность браконьеров пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Следователи наложили арест на имущество обвиняемых – это позволит возместить причинённый ущерб. Прокуратура уже направила уголовное дело в Корсаковский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.
