У сахалинки неизвестные списали с карты более 14 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельске полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи средств с банковского счёта – в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Невельский» обратилась 69-летняя местная жительница. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, женщина сообщила о хищении денег при неизвестных обстоятельствах. Общая сумма ущерба составила 14 600 рублей.
По словам заявительницы, 19 апреля текущего года на её счёт поступили деньги от сожителя – он перевёл их на личные расходы. Однако позднее в тот же день с банковской карты пенсионерки произошли два несанкционированных списания на сумму 7300 рублей каждое. Женщина утверждает, что не совершала эти операции, не оплачивала товары в интернет-магазинах и никому не сообщала конфиденциальные данные.
Сотрудники уголовного розыска уже проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий – они устанавливают все обстоятельства случившегося. Следственный отдел ОМВД России «Невельский» возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Полиция обращает внимание граждан: даже если вы не общаетесь с незнакомцами по телефону, риск хищения средств сохраняется – необходимо соблюдать меры безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?