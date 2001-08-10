У сахалинки неизвестные списали с карты более 14 тысяч рублей

В Невельске полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи средств с банковского счёта – в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Невельский» обратилась 69-летняя местная жительница. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, женщина сообщила о хищении денег при неизвестных обстоятельствах. Общая сумма ущерба составила 14 600 рублей.

По словам заявительницы, 19 апреля текущего года на её счёт поступили деньги от сожителя – он перевёл их на личные расходы. Однако позднее в тот же день с банковской карты пенсионерки произошли два несанкционированных списания на сумму 7300 рублей каждое. Женщина утверждает, что не совершала эти операции, не оплачивала товары в интернет-магазинах и никому не сообщала конфиденциальные данные.

Сотрудники уголовного розыска уже проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий – они устанавливают все обстоятельства случившегося. Следственный отдел ОМВД России «Невельский» возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Полиция обращает внимание граждан: даже если вы не общаетесь с незнакомцами по телефону, риск хищения средств сохраняется – необходимо соблюдать меры безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов.