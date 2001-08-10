Имущество ректора ВГУЭС и экс-прокурора Приморья и изъяли в доход государства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 апреля 2026 года Ленинский районный суд Владивостока вынес решение по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко, экс-ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева, а также членов их семей и ряда аффилированных с ними коммерческих структур. Решение пока не вступило в законную силу, сообщает РИА VladNews.

Согласно информации объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края, ответчиками по делу выступили Геннадий Лазарев, его супруга Ирина Лазарева, сын Игорь Лазарев, экс-прокурор Валерий Василенко, а также шесть организаций: ООО «КЭН», ООО «Аванта», ООО «Лига», ООО «Одиссей», ООО «Иммобилиаре» и ООО «Техносервис». В качестве третьих лиц привлечены Росимущество, АО «Восточная верфь», АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и финансовый управляющий Геннадия Лазарева Евгений Тесленко.

В пресс-службе уточнили, что в доход государства обращено следующее имущество: маломерные суда, транспортные средства, доли в праве собственности на земельные участки и здания, машино-места, земельные участки, именные акции АО «Восточная верфь», а также денежные средства ответчиков. Решение суда в законную силу пока не вступило.