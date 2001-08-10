На Сахалине пьяный водитель съехал в кювет и врезался в прицеп

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 апреля 2026 года в 15 часов 50 минут в Углегорском районе случилось дорожно-транспортное происшествие в районе горнолыжного спуска «Белая сова» поселка Шахтерск.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 40-летний водитель сел за руль автомобиля Toyota Corolla Axio в состоянии алкогольного опьянения. Находясь за управлением, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, а затем совершил наезд на припаркованный прицеп-фургон.

В результате этого происшествия сам водитель получил травмы. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства случившегося – степень опьянения водителя, точную причину потери управления и характер полученных им травм. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.