Водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авария с тремя пострадавшими произошла в ночь на 10 февраля на трассе из Южно-Сахалинска в Корсаков. Предварительная причина - водитель без прав не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, инцидент случился в 23:51 на 34-м километре автодороги. За рулём автомобиля Subaru XV находился 44-летний мужчина, не имеющий права управления. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в барьерное ограждение, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota BB.

Toyota двигалась во встречном направлении, за её рулём был 51-летний водитель. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 40-летняя пассажирка Тойоты. Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.