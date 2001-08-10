Сотрудники ГИБДД за сутки пресекли более 150 нарушений на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки дорожные полицейские Сахалина выявили массовые нарушения правил дорожного движения. Отдельной проблемой остаются водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии или без прав.
В ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции пресекли 154 нарушения ПДД. Полиция задержала пять водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Еще восемь человек сели за руль, не имея на это права либо будучи лишенными водительских прав по суду.
Инспекторы составили протоколы на двух водителей за выезд на полосу встречного движения и на трех - за управление незарегистрированными транспортными средствами. Один автомобилист ездил без государственных номеров. Восемь водителей использовали стекла с чрезмерной тонировкой, а четверо установили на свои машины нестандартные глушители. Два водителя нарушили правила перевозки детей, а трое не уступили дорогу пешеходам. Также полиция привлекла к ответственности одного пешехода и трех водителей за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Как сообщили ТИА "Острова" в областной Госавтоинспекции, семь административных материалов оформили на автовладельцев, которые вовремя не оплатили штрафы.
Кроме того, стационарные комплексы фото- и видеофиксации автоматически зарегистрировали 887 нарушений ПДД. Один автомобиль полиция задержала и поместила на специализированную стоянку. К сожалению, не обошлось без ДТП с пострадавшими - за отчетный период на острове зарегистрировали одно такое происшествие.
