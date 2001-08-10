Пожарные оперативно потушили гараж в Томари

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Томари оперативно справились с возгоранием гаража, предотвратив распространение огня на соседние постройки. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, происшествие случилось вечером 17 августа на улице Антона Буюклы.

Расчёт пожарно-спасательной части №29 прибыл на место через 4 минуты после вызова. К их приезду горел гараж площадью 24 квадратных метра, внутри которого находился автомобиль. Огнеборцы локализовали возгорание за 8 минут, а полностью ликвидировали его к 19:04.

На месте работали 4 спасателя и одна единица техники. Как рассказали в пресс-службе, обошлось без пострадавших. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.