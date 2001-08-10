Сахалине из-за конфликта побил стекла в квартире соседки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томари полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленной порче чужого имущества. Мужчина разбил окна в квартире женщины, с которой у него ранее произошел конфликт, причинив ущерб на сумму почти 37 тысяч рублей.

Как сообщает ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о повреждении окон в ее квартире. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого - им оказался знакомый женщины, с которым у нее был конфликт.

По данным следствия, в ночь на 7 июня мужчина пришел к дому потерпевшей, но та не открыла ему дверь. В порыве гнева он нашел на улице палку и выбил стеклопакеты в двух окнах, после чего скрылся с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Сейчас правоохранители завершают сбор доказательств по делу.