На трассе Южно-Сахалинск - Оха автомобиль сбил пешехода насмерть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 6 августа на 514-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло смертельное ДТП. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, 56-летняя водитель автомобиля Toyota Probox сбила пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Авария произошла в 01:25, когда женщина-водитель двигалась в сторону Охи. По предварительным данным, пешеход появился на дороге неожиданно, что не позволило водителю избежать наезда. Медики констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, включая личность погибшего пешехода и возможные причины его появления на проезжей части в ночное время.