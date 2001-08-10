Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2025
Сейчас 23:58
80,05|92,51
Полиция Невельска задержала местного жителя за сбыт наркотиков
09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск - Оха автомобиль сбил пешехода насмерть

На трассе Южно-Сахалинск - Оха автомобиль сбил пешехода насмерть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 6 августа на 514-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло смертельное ДТП. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, 56-летняя водитель автомобиля Toyota Probox сбила пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Авария произошла в 01:25, когда женщина-водитель двигалась в сторону Охи. По предварительным данным, пешеход появился на дороге неожиданно, что не позволило водителю избежать наезда. Медики констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, включая личность погибшего пешехода и возможные причины его появления на проезжей части в ночное время.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?