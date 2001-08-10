Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2025
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На трассе Южно-Сахалинск - Оха водитель без прав спровоцировал тройное ДТП
10:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск - Оха автомобиль съехал в кювет и полностью сгорел

На трассе Южно-Сахалинск - Оха автомобиль съехал в кювет и полностью сгорел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 317-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Оха произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль полностью сгорел. 54-летняя водитель Toyota Harrier не справилась с управлением, съехала в кювет и получила телесные повреждения при опрокидывании транспортного средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел 7 июля около 18:00. По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Harrier двигалась в южном направлении, когда потеряла контроль над автомобилем. Машина съехала в кювет по ходу движения и перевернулась.

После опрокидывания автомобиль полностью выгорел. Водительница получила травмы, но их тяжесть пока не уточняется. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления. Пострадавшую доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

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