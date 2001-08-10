В Охе задержали двух подростков на незарегистрированных мотоциклах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Охинской Госавтоинспекции задержали двух несовершеннолетних, управлявших незарегистрированными мотоциклами Charmax без водительских прав. В отношении 16-летнего подростка составили административные протоколы, а материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, инцидент произошел 25 июня возле дома №30 на улице Цапко. Во время патрулирования инспекторы остановили двух подростков 14 и 16 лет, которые передвигались на мотоциклах китайской марки Charmax. Проверка показала, что ни один из несовершеннолетних не имел водительского удостоверения, а их транспортные средства не прошли регистрацию в ГИБДД.

В присутствии родителей подростков отстранили от управления мотоциклами, а технику поместили на спецстоянку. Как рассказали ТИА "Острова" в Охинском отделе ГИБДД, в отношении 16-летнего водителя составили три административных протокола: за управление ТС без прав, езду на незарегистрированном транспорте и неповиновение требованию сотрудника полиции. Все материалы также передали в отдел по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.