Сахалинская пенсионерка отдала мошенникам более 8 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

72-летняя жительница Охи лишилась более 8 миллионов рублей своих сбережений после того, как стала жертвой мошеннической схемы. 25 апреля ей позвонил незнакомец, представившийся капитаном ФСБ, и сообщил о подозрительных операциях с ее банковским счетом, якобы связанных с финансированием Украины.

Мошенник убедил пенсионерку немедленно вылететь в Южно-Сахалинск, чтобы написать заявление под его диктовку. В ходе разговора к обману присоединились другие "специалисты", которые представились следователем и ведущим специалистом департамента безопасности банка. Под их давлением женщина открыла новую банковскую карту и установила на своем телефоне поддельное приложение «ЦБРФ», после чего совершила 18 переводов на счета мошенников.

Аферисты пытались выманить у пенсионерки еще почти 5 миллионов рублей, обосновывая это "погашением налога". Однако на этом этапе женщина осознала, что попала в ловушку, и прекратила дальнейшие действия, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции.