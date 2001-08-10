Житель Корсакова осуждён за мошенничество в отношении местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом Сахалинской области вынесен обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, в июле 2024 года ранее неоднократно судимый за совершение краж и мошенничеств мужчина от имени своей бывшей гражданской супруги связался с жительницей города Корсакова, разместившей по просьбе потерпевшего объявление о продаже телевизора за 50 тыс. рублей в сети «Интернет». Получив согласие от собственника на продажу телевизора с оплатой позднее, злоумышленник сообщил, что за товаром приедет сожительница. При получении имущества находчивый островитянин для подтверждения намерения исполнить свои обязательства оставил в залог свой паспорт. Обман вскрылся, когда бывшей сожительнице осужденного предъявили требования об исполнении взятых обязательств, после чего она же и обратилась в полицию.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, выдвинул версию о невиновности в совершении преступления, указав о наличии у него намерения оплатить приобретенный товар.

Вместе с тем государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства о несостоятельности версии подсудимого.

С учётом повышенной степени общественной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, имеющего пять непогашенных судимостей за совершение аналогичных преступлений, нарушения при отбытии наказания по предыдущим приговорам, отсутствие у виновного желания вести законопослушный образ жизни, стороной обвинения суд ориентирован на назначение подсудимому наказания исключительно в виде реального лишения свободы.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшего удовлетворены в полном объёме на сумму причиненного материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.