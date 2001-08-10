Сахалинец, накопив 107 неоплаченных штрафов, чуть не лишился имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области обратились сотрудники УГИБДД УМВД России по Сахалинской области с просьбой о принятии мер в отношении нарушителя правил дорожного движения, а именно - жителя областной столицы, который злостно нарушает требования административного законодательства в области дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
На протяжении нескольких лет сахалинец на регулярной основе нарушал ПДД, получал уведомления о штрафах, но при этом действий по погашению задолженности не предпринимал.
В связи с этим, в отношении должника судебным приставом-исполнителем МОСП по взысканию административных штрафов было возбуждено 107 исполнительных производств, на общую сумму 74 000 рублей.
Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в квартире, где зарегистрирован должник, проживают люди, которые эту квартиру снимают, но бытовая техника, находящаяся в квартире, принадлежит самому должнику. После чего судебный пристав произвел арест и изъятие телевизора.
После этого нарушитель правил дорожного движения полностью погасил свой долг по административным правонарушениям.
Однако на этом история не заканчивается, и автомобили, на которых передвигается данный житель г. Южно-Сахалинска, были объявлены в розыск, так как помимо штрафов по линии ГИБДД, у него есть еще долги перед кредитными организациями.
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