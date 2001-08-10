Пожарные Охи тушили мусор на обочине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в 11:09 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора на ул. Блюхера, 2. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту их прибытия на обочине дороги горел мусор на площади 5 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 11:20 (сах), а в 11:25 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 3 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.