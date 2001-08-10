Молодой сахалинец забрал чужую барсетку и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего сахалинца в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в обеденное время 4 ноября прошлого года обвиняемый находился в одном из скверов Южно-Сахалинска, где заметил, что возле спортивной площадки без присмотра висит поясная барсетка камуфляжного цвета. У него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, он подошел ближе, забрал барсетку и скрылся с места преступления. Он недалеко отошел и открыл сумку, в которой находились связка ключей и мобильный телефон. Забрав себе гаджет, фигурант вытащил сим-карту, а сумку выбросил.

Как оказалось, несовершеннолетний сын потерпевшей гулял на площадке и решил позаниматься на турниках, а после забыл забрать свои вещи. Дома он рассказал своей матери о потере, и они пошли на спортивную площадку, где нашли неподалеку свою поясную сумку, в которой находились только ключи. Неоднократные попытки дозвониться на телефон успехов не принесли, тогда обратились с заявлением в полицию. Материальный ущерб составил 14 955 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.