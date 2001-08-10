В Приморье живодер на глазах у детей зарубил топором собаку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Живодер посреди дня зарубил собаку топором в районе автосервиса на Садовой, 4, в Находке. Его полный жестокости поступок не остался незамеченным, свидетелями происшествия стали местная жительница и дети, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал vdk_tiger_vlapostok.

Как утверждает очевидица, мужчина сначала выкинул собаку на улицу, а затем, когда она прибилась к стае, он ее подманил и зарубил топором. На улице стоял ужасный крик и визг. За всем происходящим наблюдали дети из школы напротив.

"Я не могла прийти в себя от увиденного, ребенок молчал весь вечер", - рассказывает она.

По факту жестокого обращения с животным гражданка обратилась в полицию. Хозяин даже не отрицает своей вины, объясняет все тем, что собака его, а это значит, что он делает с ней все, что хочет.