Житель Владивостока взял у ребенка телефон позвонить и сбежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские задержали ранее судимого жителя Владивостока, который украл телефон у несовершеннолетнего. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

С заявление о краже в отдел полиции обратился отец 9-летнего мальчика. Он рассказал, что ребенок гулял на стадионе в районе улицы Иртышской, когда к нему подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить. Взяв у несовершеннолетнего телефон, злоумышленник скрылся.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.