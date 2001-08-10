На Сахалине задержан автомобильный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска города Южно-Сахалинска за прошедшие сутки задержали подозреваемого в хищениях имущества из транспортных средств в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 4 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 71-летнего жителя областного центра о том, что около 12:40 в районе улицы 2-ой Комсомольской кто-то вскрыл автомобиль, откуда похитил тубус с удочками, причинив ему ущерб в размере 7 тысяч рублей.

Второй эпизод произошел примерно в тот же временной промежуток. Так, 4 июня поступило заявление еще от одного потерпевшего. Заявитель сообщил, что с 17 часов 3 июня до 11 утра 4 июня неизвестное лицо, находясь во дворе жилого дома в районе улицы Мичурина, действуя по той же схеме, похитило из припаркованного автомобиля имущество: портативную колонку, инвертор автомобильный, бинокль. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска, проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель села Быкова Долинского района, который решил улучшить свое материальное состояние путем хищения чужого имущества с целью наживы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Ведется следствие.

На дынный момент указанный гражданин привлекается к уголовной ответственности по ряду других аналогичных преступлений.