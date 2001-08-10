На Камчатке выпившие мужчина и женщина отрезали себе пальцы в знак вечной любви

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе Камчатского края в больницу доставили 44-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. Выяснилось, что они весьма необычным способом решили выразить привязанность друг к другу, сообщает ИА "Кам 24".

Накануне в одном из поселков района пара употребляла спиртное. Во время застолья собутыльники решили, что будут вместе навсегда и в знак этого отрезали себе с помощью ножа и молотка по безымянному пальцу. Ритуал, видимо, пошел не по плану, и пришлось вызывать «скорую».

В региональном управлении МВД России рассказали, что выясняют, действительно ли жители района по своей воле лишились частей тела. В полиции пояснили, что у обоих нет по две с половиной фаланги.