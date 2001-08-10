На Сахалине задержан браконьер, рыбачивший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2023" сотрудники ОМВД России по Тымовскому городскому округу задержали на реке Пиленге 27-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной добыче водных биоресурсов и заготовке икры, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейскими предварительно установлено, что мужчина, используя трёхметровое древко с металлическим крючком на конце, незаконно выловил 118 экземпляров рыбы лососевых пород.

Стражи правопорядка изъяли у задержанного гражданина самодельное орудие лова, а также все добытые им водные биоресурсы, в том числе пакет с икрой-сырцом, которые поместили на ответственное хранение.

Ущерб, причинённый подозреваемым, оценивается в 700 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.