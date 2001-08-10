Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 августа в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило два заявления от местных жителей о том, что в ночь с 20 на 21 августа неизвестные незаконно проникли на территорию частного дома, откуда угнали внедорожник, стоимостью 2 500 000 рублей и кроссовер стоимостью более 1 000 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно - розыскные мероприятия и установили, что ранее судимый 18-летний местный житель, заранее приметив, что в данном частном дворе паркуют автомобили, решил наведаться туда ночью. Транспортные средства были не заперты, а ключи находились в замке зажигания. Молодой человек сел во внедорожник и поехал кататься. Не справившись с управлением, он совершил съезд в кювет. Вернувшись во двор, он пересел в кроссовер и поехал к первому автомобилю. Там при помощи буксира он вытащил внедорожник из кювета, после чего вернул второй автомобиль во двор.
Дальнейший ночной вояж по городу он совершал на внедорожнике, пока не попал на нём в ДТП, врезавшись во встречный автомобиль. После аварии он скрылся с места ДТП. Оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. Молодой человек признался в содеянном.
Отделением дознания возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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