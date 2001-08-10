Мошенники обвинили сахалинца в госизмене, заставили взять кредит и отправить им деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратился 28-летний житель Охи. Заявителю поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сахалинец подозревается в государственной измене и переводе денежных средств за границу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе разговора заявителю сообщили, что для подтверждения информации о его непричастности к совершению данного преступления, необходимо в срочном порядке получить в банке постановление о перевыпуске основного счета и справку об отсутствии кредитного обязательства.

Затем звонивший пояснял о возбуждении якобы уголовного дела в отношении заявителя. Далее по указаниям потерпевший оформил кредит на сумму 330 000 рублей, после в банкомате снял денежные средства в сумме 250 000 рублей и перевел несколькими переводами на указанные номера 75 000 рублей.