Мошенники обвинили сахалинца в госизмене, заставили взять кредит и отправить им деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В полицию обратился 28-летний житель Охи. Заявителю поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сахалинец подозревается в государственной измене и переводе денежных средств за границу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе разговора заявителю сообщили, что для подтверждения информации о его непричастности к совершению данного преступления, необходимо в срочном порядке получить в банке постановление о перевыпуске основного счета и справку об отсутствии кредитного обязательства.
Затем звонивший пояснял о возбуждении якобы уголовного дела в отношении заявителя. Далее по указаниям потерпевший оформил кредит на сумму 330 000 рублей, после в банкомате снял денежные средства в сумме 250 000 рублей и перевел несколькими переводами на указанные номера 75 000 рублей.
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