Власти Южно-Сахалинска окажут помощь семье, чья квартира пострадала при пожаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципалитет держит на контроле оказание помощи семье южносахалинцев, чье жилье пострадало при пожаре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пожар произошел в квартире одного из домов Южно-Сахалинска 7 февраля. В ней проживали жена и двое детей горожанина, который служит в зоне СВО.

Сразу после того, как поступила информация о произошедшем, департамент социальной политики администрации связался с пострадавшими. В частности, будет оказана помощь с предметами первой необходимости. Сейчас семья разместилась у родственников. Также людей пригласили на прием в департамент социальной политики.

Есть потребность также в строительных материалах для восстановления квартиры. Администрация города проводит работу по поиску спонсоров для того, чтобы оказать помощь.